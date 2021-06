Primo test per il Lugano in vista della nuova stagione. I bianconeri, diretti dalla panchina da Mattia Croci-Torti in attesa dell’arrivo nei prossimi giorni del tecnico brasiliano Abel Braga (come anticipato dal collega Luca Sciarini dell’Eco dello Sport, sul suo conto Twitter, si sono imposti sul Losone per 11-0. Nella prima frazione il Lugano ha realizzato sette reti, nella seconda – in cui ha giostrato un altro undici composto anche da giocatori in prova – quattro. Sono andati a segno Sasere (tre volte), Abubakar e Lungoyi (due), Ziegler, Bottani, Monzialo e Manicone (una). Una seconda amichevole è prevista mercoledì (ore 18) contro il Sementina.