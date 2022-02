Alexander Gerndt è impaziente. Giovedì è il grande giorno: ci sono i quarti di Coppa Svizzera contro il Lugano. Il «suo» Lugano. L’attaccante del Thun sogna il colpaccio e di riflesso lo sgambetto a tanti vecchi amici. Su tutti l’allenatore Mattia Croci-Torti. «Sarà una partita speciale» ammette lo svedese.

Signor Gerndt, la partita con i bianconeri è sempre più vicina. È più eccitato, felice o rilassato?

«La verità è che non vedo l’ora di riabbracciare tante persone. Dopo il mio trasferimento a Thun, non c’è stato praticamente modo di tornare in Ticino. Ecco perché attendo con impazienza questa gara. Sfidare il Lugano sarà particolare. E, va da sé, mi auguro di vivere una serata appassionante».

Ma alla Stockhorn Arena ci sarà anche spazio per le emozioni? O è troppo «vecchio» e scafato per lasciarsi...