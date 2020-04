L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, l’inebriante vittoria del Lugano di Roberto Morinini contro il San Gallo nel maggio del 2001: nella penultima giornata di LNA i bianconeri vincevano 4-1 a Cornaredo di fronte a oltre 10.000 persone, conquistando l’Europa e giocandosi fino all’ultimo il titolo con il GC. Riviviamo quella serata fantastica grazie all’articolo firmato da Tarcisio Bullo.

Quando Biaggi esce vicino alla linea laterale, sotto la vecchia tribuna, a cercare la palla sulla tre quarti per fermare l'azione dei sangallesi, alla squadra di Koller si aprono spazi sterminati come praterie. Gane anticipa «Marcantonio», s'invola e crossa, Razzetti è sulla palla, ma Gaspoz nella foga gliela porta via dalle mani e Nixon, un avvoltoio, firma lo 0-1. Da poco si è superata la mezz’ora, il Lugano fin lì è stato padrone assoluto del gioco, ma non ha fatto correre pericoli a Stiel. Il gol degli ospiti è beffardo ma risponde alla logica del calcio: segna chi crea azioni da gol e tira in porta. Razzetti ci aveva già messo una pezza al 21’ rispondendo da campione ad un’incornata di Nixon. Su spalti e tribune comincia a serpeggiare inquietudine. È una serata strana, particolare. Lo stadio è un pullulare di gente e di colori: quanto tempo occorre andare indietro con la memoria, per ritrovare oltre 10 mila persone a Cornaredo? Il Lugano avverte l’emozione forte della serata, il pubblico lo incita, i «ragazzi» rispondono che è un piacere.

Poco prima della pausa, Bastida s’inventa un lancio millimetrico per Rossi, che s’incunea in un corridoio libero: Stiel esce goffamente cercando di chiudergli lo spazio, ma l’argentino è ispirato come non mai e lo fulmina nell’angolo più lontano, correndo ad accarezzare la bandiera del suo Paese, che i fans hanno steso dietro la curva. Abbraccio interminabile dei bianconeri, abbraccio mortale per un San Gallo che al rientro dopo la pausa viene tramortito da una rete sublime che manda in estasi i bianconeri e i loro tifosi. Nonostante i bei momenti offerti dalla squadra di Morinini quest’anno, mal si era visto gol più delizioso di questo, con azione concepita dal trio offensivo, tocchi eleganti e vellutati di Rossi, Joel Magnin, ancora Rossi che smarca Gimenez e diagonale imprendibile, tutti in piedi ad applaudire la prodezza di Jimmy.

La squadra di Koller, ferita nell’orgoglio, prova allora a reagire: una punizione di Dal Santo nel «sette» chiama alla risposta Razzetti, mostro di bravura, che dice no. Il San Gallo va all’assalto dei bianconeri, ma Jairo non è in serata, annichilito da un Rota gigantesco, sempre soccorso da un Bastida apollineo, e gli attaccanti vedono poche palle. Brivido al 71’, ma Jefferson s’impappina e Razzetti salva il risultato. Quattro minuti dopo c’è un chiaro rigore su Gaspoz, atterrato in area da Zellweger, ma l’arbitro non vede scatenando le ire del tifo bianconero, che nel frattempo non la finisce di beccare l’odiato Stiel, reo di una scorrettezza ai danni di un raccattapalle. Morinini intanto intuisce che è il momento di lanciare nella mischia Kubi. Detto e fatto: il San Gallo scriteriatamente proteso all’attacco lascia liberi corridoi larghi come autostrade, Bastida se ne avvede, lancia Rubi nella metà campo deserta e questi con freddezza finta Stiel e depone il 3-1 sventolando la maglia ebbro di gioia. Il pubblico è in estasi, il Lugano è in Europa, a due passi dal titolo. E nel finale c'è gloria anche per Moukwelle, appena entrato, che arrotonda il bottino: 4-1. Bello e impossibile, anzi, possibilissimo...

©CdT.ch - Riproduzione riservata