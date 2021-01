Il Football Club Lugano ha annunciato che Mickaël Facchinetti resterà in bianconero anche la prossima stagione. Il 29.enne si è infatti legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno del 2022. Il numero 91, arrivato alla corte di Jacobacci in ottobre, è sceso in campo finora in 7 occasioni, collezionando 365 minuti di gioco.