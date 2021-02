Lugano confuso, contro il Vaduz è solo 1-1

Un altro pareggio. Il decimo della stagione. Ma questa volta c’è poco da sorridere. A imporre l’1-1 a Cornaredo è infatti stato il Vaduz, ultimo della classe. Ridisegnato dall’allenatore in un inedito 4-2-3-1, il Lugano è partito malissimo, andando sotto nel punteggio dopo appena due minuti. Il gol ritrovato da Gerndt dopo 4 mesi di digiuno ha rimesso la partita sui giusti binari, ma nel secondo tempo - chiuso in dieci - i ticinesi non sono andati oltre un palo di Abubakar.

«Sarà cruciale segnare il prima possibile». Così, alla vigilia, mister Jacobacci aveva approcciato il match. Voilà: dopo nemmeno due minuti il Vaduz era in vantaggio. Alla squadra di Frick è bastata una rimessa a campanile nel cuore dell’area bianconera, un batti e ribatti e una dormita della coppia Kecskés-Daprelà, sorpresi dal omologo dei principini Schmied. Uno a zero ospite e partita in salita. Complice un modulo completamento rivisto - dal classico 3-5-2 si è passati al 4-2-3-1 - i ticinesi hanno faticato di brutto a riprendersi e capire come infastidire un avversario ben messo in campo e in grado di fare una densità pazzesca nella propria metà campo. Per osservare le prime, interessante iniziative offensive del Lugano si è così dovuto attendere il 20’. Ad accendere la miccia, sull’out di destra, è stato due volte Gerndt: il Vaduz si è però dapprima salvato in angolo, mentre il successivo tiro di Sabbatini è terminato a lato. Il gol, come una liberazione, è comunque caduto al 23’. Lungoyi - fin lì irritante - è stato innescato alla perfezione da Kecskés, disegnando un arcobaleno verso i 16 metri e imbeccando l’accorrente Gerndt: inzuccata vincente e - per lo svedese - ritorno alla rete dopo oltre quattro mesi. Il pareggio ha levato un po’ di pressione dalle spalle dei bianconeri. Anche se non completamente. Da parte sua il Vaduz non si è disunito. Anzi. A sfiorare il raddoppio al 37’ sono stati proprio gli ospiti: il traversone dalla destra di Dorn, insidiosissimo, non ha però trovato Sutter di un soffio.

La ripresa si è aperta con un cambio, in casa Lugano. Fuori Lungoyi, dentro Bottani. A rendersi pericolosi, ancora, è tuttavia stato il Vaduz. Al 51’ Daprelà ha perso il duello con Sutter in zona pericolosa, ma il tiro seguente di Gasser è fortunatamente finito sulla pista di atletica. Comunque una scossa, per Sabbatini e compagni. Il capitano, al 55’, ha concluso un’insistita manovra offensiva con un bel sinistro a giro. Troppo poco, ad ogni modo, per impensierire Büchel. Operato anche il cambio Gerndt-Ardaiz, Jacobacci si è giocato il tutto nella mezz’ora finale. E al 67’, puntuale, si è presentata l’occasionissima. Il bel fraseggio tra Sabbatini, Ardaiz e Abubakar, è però stato vanificato dal palo alla sinistra di Büchel, colpito da posizione defilata dall’attaccante ex Kriens. A mancare l’appuntamento con un invitante cross dalla destra di Lavanchy, al 75’, è invece stato Bottani. Il numero 10 ci ha comunque provato poco dopo, mandando alto di testa un bel traversone dal lato opposto di Facchinetti. Un buon presagio? Non esattamente. All’ottantesimo la situazione si è infatti complicata maledettamente. Sabbatini ha messo in difficoltà Lovric, costringendolo a un fallo di emergenza: secondo giallo e doccia anticipata. In dieci, il Lugano si è ovviamente abbassato. Non riuscendo più a trovare forza e spunti per colpire.

IL TABELLINO

Lugano 1

Vaduz 1

1-1

Reti: 2’ Schmied 0-1, 23’ Gerndt 1-1.

Arbitro: Cibelli.

Lugano: Baumann; Lavanchy, Kecskés, Daprelà, Facchinetti; Covilo, Lovric; Lungoyi (46’ Bottani), Sabbatini (84’ Custodio), Gerndt (61’ Ardaiz); Abubakar.

Vaduz: Büchel; Schmid, Schmied, Simani; Dorn, Gasser, Gajic, Lüchinger (57’ Prokopic), Obexer; Di Giusto (57’ Cicek), Sutter (68’ Coulibaly).

Ammoniti: 34’ Lovric, 35’ Simani, 45’ Sabbatini.

Espulso: 80’ Lovric (doppio giallo).

Note: Lugano senza Maric e Osigwe (inf.). Vaduz senza Wieser (squal.) e Rahimi (inf.). Al 67’ palo di Abubakar.

