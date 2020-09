Pioggia, vento e soprattutto freddo. Zurigo non mostra certo il suo volto migliore, oggi, in occasione della sfida di Super League fra la formazione di Ludovic Magnin e il Lugano. Dopo il successo all’esordio in campionato contro il Lucerna, i bianconeri cercano una seconda vittoria. Il che significherebbe allungare a 11 la striscia di risultati utili consecutivi. Maurizio Jacobacci intanto non ha cambiato di una virgola la formazione titolare. In campo, insomma, andranno gli undici che avevano avuto la meglio dei lucernesi una settimana fa.