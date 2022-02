E a proposito di episodi clamorosi. La ripresa ha registrato il primo al 54’. Quando cioè il Lugano si è creato due nitide chance per tornare in vantaggio. Né Yuri (imbeccato in modo forse troppo ruvido da Sabbatini) né soprattutto Celar (qui trattasi solo d’imprecisione) sono però stati in grado di colpire da sotto misura. Per smuovere le acque, al sessantesimo, Croci-Torti ha quindi convenuto fosse arrivato il momento per l’esordio in bianconero di Rüegg. L’esterno destro è stato inserito per Yuri, con conseguente passaggio a sinistra di Lavanchy. Il Lucerna, spesso con l’intraprendente Dräger, qualche fastidio alla retroguardia ticinese lo ha comunque iniziato a provocare. Il tecnico del Lugano ha dunque mischiato nuovamente le carte, cambiando il volto al suo attacco per gli ultimi venti minuti di gara: fuori Bottani e Celar, dentro Aliseda e Haile-Selassie. E proprio quest’ultimo, a dieci dal termine, si è ritrovato sul sinistro il pallone giusto, ben imbeccato da Lavanchy. Il risultato? Purtroppo, per il Lugano, il pallone in zona Cinestar. I padroni di casa ci hanno riprovato subito dopo, con Lavachy, bravo a scippare la sfera all’avversario diretto, ma a sua volta autore di una conclusione fuori misura. E poi? Poi, come una liberazione, è arrivata la rete di Haile-Selassie, questa volta bravissimo a incrociare e a tenere basso il suo destro. Cornaredo, va da sé, è esploso. Il risultato, nonostante un’occasione clamorosa per Aliseda, non è poi più cambiato.