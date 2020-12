Poche emozioni e due pali, uno per parte, nel finale. L’ultima sfida dell’anno del Lugano non ha regalato i tanto sperati tre punti. Contro il Losanna è infatti finita 0-0. Un risultato tutto sommato giusto, considerato quanto visto in campo a Cornaredo. I bianconeri hanno faticato tanto a farsi vedere in fase offensiva, andando vicini alla rete solo con il legno di Ardaiz colpito all’88’.

Il primo tempo? È stato bruttino. Soprattutto per i bianconeri, un po’ troppo imprecisi e incapaci di trovare le giuste geometrie in fase offensiva. Gerndt, al rientro, ha corso tanto a vuoto. Ciò nonostante si è creato l’occasione più importante dei padroni di casa. Al 24’ lo svedese ha finalmente duettato alla perfezione con Bottani, ritrovandosi al limite con il pallone sul sinistro: peccato, davvero, per la conclusione, forte ma troppo centrale. Quello è di fatto stato l’unico intervento di Diaw, mentre il Losanna si è fatto vedere con più insistenza dalle parti di Baumann. Il portiere del Lugano ha corso un brivido già all’8’, con Guessand che fortunatamente ha allargato troppo il diagonale. La chance migliore dei primi 45’ i vodesi l’hanno ad ogni modo avuta alla mezz’ora: ancora Guessand ha dialogato bene con Brazao, Kecskés non ha rischiato il fallo da rigore e allora a metterci una pezza ci ha pensato Baumann. Per il resto la squadra di Jacobacci non ha brillato in termini di idee e dinamismo, perdendo più volte il tempo nelle due fasi.

La ripresa è iniziata meglio per il Lugano. Sì, perché i vodesi hanno dato l’impressione di rilassarsi. Lasciando campo e iniziativa a Sabbatini e compagni. Per smuovere ulteriormente il match, al 57’ «Jaco» ha optato pure per il primo cambio: fuori uno spento Lovric e dentro Macek. Sul fronte opposto, invece, brutto infortunio per Turkes, uscito malconcio dal campo dopo un movimento innaturale del ginocchio. Le emozioni hanno comunque stentato a decollare. Di qui la mossa di Jacobacci, che al 70’ ha pescato ancora dalla panchina: Lungoyi e Covilo hanno preso il posto di Gerndt e Sabbatini. Niente di niente, nessuna scossa. Anche il Losanna, certo, non ha inciso nel frattempo. L’ora di Ardaiz è scoccata a una decina di minuti dallo scadere. Quella della dea bendata, per i bianconeri, invece a cinque dalla fine, quando Schmidt ha colpito una clamorosa traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Baumann, in questo frangente, è uscito a farfalle, ma subito dopo ha risposto in modo felino su un tiro velenoso dai 16 metri. Il Lugano ha infine reagito, sfiorando in due occasioni il vantaggio. A fare gridare alla rete, all’88’, è stato Ardaiz: incredibile il palo della punta uruguaiana. L’azione è proseguita, con la sfera finita a Custodio, il cui destro è stato disinnescato da Diaw. Di fatto si è trattato dell’ultimo sussulto del match e del 2020 bianconero.

IL TABELLINO

Lugano 0

Losanna 0

0-0

Arbitro: Cibelli.

Lugano: Baumann; Kecskés, Maric, Daprelà; Guerrero, Custodio, Sabbatini (68’ Covilo), Lovric (58’ Macek), Facchinetti; Bottani (78’ Ardaiz), Gerndt (68’ Lungoyi).

Losanna: Diaw; Boranijasevic, Loosli, Moritz, Flo; Kukuruzovic; Bares, Puertas; Brazao (78’ Da Cunha), Guessand (58’ Monteiro), Turkes (58’ Schmidt).

Ammoniti: 65’ Macek, 68’ Bottani, 88’ Da Cunha.

Note: Lugano senza Lavanchy (squalificato) e Guidotti (infortunato). Losanna senza Falk (infortunato). All’86’ traversa di Schmidt. All’88’ palo di Ardaiz.

