Nuovo colpo di mercato in casa FC Lugano. Il club bianconero, si legge nella nota, è infatti felice di comunicare l’ingaggio dell’attaccante Mohammed-Elamine Amoura. Il classe 2000 algerino arriva a titolo definitivo dall’ES Sétif, squadra militante nel massimo campionato algerino. Considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama africano, Mohammed può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco; nel corso della stagione appena conclusa ha collezionato 17 segnature e 8 assist in 44 partite.

Amoura ha esordito nella nazionale maggiore algerina lo scorso 17 giugno, giorno in cui ha messo a segno quattro reti nell’amichevole vinta 5-1 contro la Liberia. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30.06.2025 e raggiungerà i suoi nuovi compagni in Ticino non appena saranno sbrigate tutte le pratiche burocratiche.