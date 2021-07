Doppio colpo per il Football Club Lugano, che annuncia l’arrivo alla corte di mister Braga di Phelipe Luis De Souza Figueiredo, conosciuto come Luis Phelipe, attaccante classe 2001, e di Yuri Antonio Costa Da Silva, più semplicemente Yuri, esterno mancino nato nel 1996.

Il primo arriva in prestito gratuito fino al 30 giugno 2022 dal Red Bull di Salisburgo; al termine dello stesso il Lugano vanta un’opzione di acquisto, con contropzione in favore della squadra campione d’Austria in carica.