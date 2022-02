È tutto vero. Kevin Rüegg vestirà la maglia del Lugano. L’ex capitano dello Zurigo e della Nazionale U21 è già a Cornaredo: strette di mano, abbracci e il primo allenamento con i nuovi compagni. Per la squadra di Mattia Croci-Torti e la credibilità del club si tratta di un grande colpo. Il difensore destro giunge in prestito dal Verona, dalla Serie A insomma, dove i minuti giocati sono stati pochi ma l’esperienza accumulata parecchia. «I primi contatti con la società risalgono all’estate scorsa» svela Rüegg: «Allora però non me la sentivo di lasciare l’Hellas. Volevo continuare a giocarmela». Le cose, tuttavia, non si sono sistemate e lo spazio disponibile è rimasto quello della panchina. «Continuando a discutere con Mattia Croci-Torti e il coordinatore sportivo Carlos Da Silva ho quindi avvertito le giuste sensazioni. Sì, ho capito che Lugano era soluzione migliore per ritrovare la forma e la competizione». A Verona, spiega il 23.enne, «alcuni infortuni di troppo hanno inciso negativamente sulle mie prestazioni. L’ambiente e le relazioni personali erano buone, ma non sono stato in condizione di rendere al meglio». Cosa che, ora, Rüegg cercherà di fare in bianconero: «Nonostante sia l’ultimo arrivato, voglio ritagliarmi un ruolo importante in squadra da subito». E la duttilità che lo contraddistingue - esterno, centrale di difesa o a centrocampo - è un’ottima arma da sfoderare agli occhi del mister: «A proposito, amo gli allenatori emozionali, ne ho incontrati diversi in carriera. Ben venga insomma un tecnico dal carattere focoso come Mattia Croci-Torti».