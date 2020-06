Un’importantissima vittoria per classifica e fiducia contro il Lucerna del grande ex Fabio Celestini. Quattro punti in due partite – come nessun’altra squadra di Super League è riuscita a fare in questo secondo scorcio di stagione – per lanciare al meglio la sfida del Letzigrund di domani contro lo Zurigo. Il Lugano sta bene e poco importa allora se i prossimi avversari dei bianconeri sono andati a rifilare quattro pappine alla capolista San Gallo. Già, in questo campionato può succedere questo e altro.

Esperienza e fiducia

Mister Maurizio Jacobacci – che non potrà verosimilmente contare sull’infortunato Custodio – non si lascia però prendere dall’entusiasmo. Si è goduto il successo di mercoledì sera, ma il ritmo forsennato del calendario impone di guardare subito avanti: «Non so – esordisce...