Vietato sbagliare. E ripiombare in una lotta - quella per la salvezza - di cui nessuno avvertiva il bisogno. Sì, a Thun il Lugano non dovrà tremare. Anche perché di fronte, per dirla con il tecnico Maurizio Jacobacci, «non ci sarà uno squadrone». Ma appunto il fanalino di coda della Super League, attualmente a -10 dai bianconeri. Dopo il deludente 1-1 casalingo contro il Neuchâtel Xamax, Maric e compagni cercheranno di replicare la brillante prova di fine novembre, quando alla Stockhorn Arena finì 0-3 per i ticinesi. Per farlo mister «Jaco» si affiderà a un undici praticamente obbligato, complici le pesanti assenze di Sabbatini a centrocampo e Obexer e Lavanchy sugli esterni. Davanti torna titolare Gerndt (non accadeva dal 10 novembre), mentre ad accomodarsi in panchina è Holender. Come annunciato Daprelà sarà invece chiamato ad agire da terzino sinistro.