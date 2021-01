Un collega a fine match ha scherzato amaramente con Maurizio Jacobacci, affermando: «Per sapere cosa ne pensa di questa partita, ci basterebbe andare a riascoltare quanto ha dichiarato dopo il pareggio di Sion...». Una battuta per sdrammatizzare dopo il secondo k.o. stagionale, che però ha un fondo di verità. Come in terra vallesana, anche a Cornaredo - contro lo Young Boys capolista - il Lugano ha palesato gli stessi limiti che da qualche giornata affliggono i bianconeri, che non a caso da ormai sei turni non riescono a centrare la posta piena. Il gol continua ad arrivare col contagocce (solo tre reti segnate nelle ultime sei partite) e senza l’ingrediente più importante per confezionare il successo, anche le buone prestazioni che la squadra continua a proporre iniziano a diventare fini a...