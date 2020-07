«Non mi fido di nessuno». Ancora una volta, Angelo Renzetti ci aveva visto giusto. Nessun favore da Zurigo, come sospettava il presidente del Lugano. Anzi, il Sion ha espugnato il Letzigrund. Accorciando in classifica e, a questo punto, risucchiando nel vortice anche la formazione di Ludovic Magnin. In caduta libera e con un peso enorme da sopportare: ci riferiamo alla differenza reti, la peggiore del campionato escludendo lo Xamax. La salvezza dei bianconeri è dunque rimandata. E pazienza se uno sponsor ha già tappezzato la città, complimentandosi per l’impresa. Lo ribadiamo, con tutti gli scongiuri del caso: l’obiettivo è vicino, vicinissimo. Praticamente è lì, solo da afferrare.

Tanti saluti allo Xamax

Basterà un punto, volendo buttarla sui numeri. Un pari da ottenere nelle prossime (e ultime) due giornate di campionato. Contro due avversari che, al di là dell’onore, non hanno più nulla da chiedere a questa stagione tanto strana quanto snervante. Il Servette, infatti, da ieri sera è matematicamente sicuro del quarto posto e delle qualificazioni alla prossima Europa League mentre il Neuchâtel è oramai condannato all’ultimo posto e ad un futuro, meritato visto quanto mostrato sull’arco del torneo, in Challenge League. Toccherà a Maurizio Jacobacci, nei prossimi giorni, tenere alta la tensione e allo stesso tempo infondere la giusta calma allo spogliatoio. Certo, quei punti gettati al vento contro Lucerna e Basilea avrebbero fatto comodo, adesso.

I giochi del calendario

Molto, va da sé, farà il calendario. E gli incroci del destino che si trascina appresso. Il Lugano, come detto, sfiderà due squadre rognose ma teoricamente senza fuoco sacro. Poco sopra, lo Zurigo dovrà vedersela con il Lucerna di Fabio Celestini (pure fermo a 42 punti e quindi a rischio, tuttavia con una differenza reti piuttosto buona) e con il Thun. Ai bernesi, prima di chiudere il giro con lo Zurigo, spetterà un Basilea con la testa già rivolta all’Europa League e alla possibile qualificazione per il «Final Eight» in Germania. E il Sion del «Trame», al sesto risultato utile consecutivo? Cercherà il miracolo venerdì, contro lo Young Boys lanciato verso il terzo titolo consecutivo, quindi terminerà la stagione con un derby. Quello più sentito, contro il Servette. Cui, al di là di quanto detto circa le motivazioni, non dispiacerebbe un eventuale sgambetto al rivale. Quello dei vallesani, forse, è il cammino più complicato. Ma la forza mentale trasmessa da Tramezzani, dopo un avvio un po’ titubante, potrebbe spingere Pato Kasami e gli altri ad un autentico exploit. Chi vivrà vedrà, insomma.

Mille persone o di più?

Già, il futuro. Quello dello sport professionistico, in Svizzera, resta appeso ad un filo sottile. Anzi, sottilissimo. E questo perché, banalmente, nessuno sa quando il pubblico «vero» ritornerà a popolare stadi e piste. Consentendo così alle società di recuperare la fetta più importante dei loro ricavi (in Super League le entrate da stadio rappresentano fino al 35-40% del budget). A tal proposito, il presidente del Consiglio d’amministrazione del Losanna di hockey, Patrick de Preux, si è lasciato scappare una dichiarazione sibillina. E pure inquietante, a suo modo: il Consiglio federale, ha raccontato il dirigente, starebbe valutando di estendere il limite di mille persone per i grandi eventi fino al 31 marzo 2021. Ci sarebbe, però, un secondo scenario al vaglio che permetterebbe ai singoli cantoni di alleggerire o meno la misura. In ogni caso, la stagione che verrà ad oggi assomiglia ad un grande, grosso punto di domanda.

Meglio, molto meglio concentrarsi esclusivamente sul presente. E, venendo al Lugano, resettare la mente in vista di venerdì. Angelo Renzetti l’aveva detto: «Non mi fido di nessuno». Il Lugano, questa salvezza, dovrà cercarla solo e soltanto con i suoi mezzi.

