È già l'ora di Reto Ziegler. A Losanna, in una sfida cruciale (16.00), il nuovo arrivato sarà già in campo dal primo minuto in una difesa schierata a cinque uomini. Sarà dunque lui a sopperire alle tante assenze del reparto arretrato bianconero, come quella di Maric (infortunio) e quella di Kecskés (squalifica).



Sulla fascia sinistra, spazio a Facchinetti che prende il posto dell'infortunato Guerrero.



Il centrocampo è invece affidato a Covilo, Sabbatini e Lovric, con Custodio assente e Guidotti e Macek che si accomoderanno in panchina.



In attacco, accanto al confermato Abubakar, spazio a Christopher Lungoyi, che ha vinto il ballottaggio con Gerndt. Assente per squalifica Mattia Bottani.



Di seguito la formazione bianconera:

Baumann; Lavanchy, Oss, Ziegler, Daprelà, Facchinetti, Covilo, Sabbatini, Lovric, Lungoyi, Abubakar.

In panchina: Osigwe, Opara, Guidotti, Macek, Monzialo, Gerndt, Ardaiz.