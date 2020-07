Le prime fasi della sfida sono scoppiettanti. Il Lugano passa in vantaggio già al 6’: grande palla in profondità di Guidotti per Lovric che batte Nikolic. Poi il patatrac. Un minuto più tardi Ademi sorprende Covilo e batte Baumann, mentre al 10’ è Frei ad approfittare di una disattenzione di Jefferson per superare di precisione il portiere bianconero. Basilea in vantaggio. Al 14’ il Lugano sfiora il pareggio, ma il tentativo di Guidotti è bloccato sulla linea di porta da un difensore renano. Dopo una lunga fase piuttosto equilibrata, il Lugano trova il pareggio: al 41’, al termine di una bella azione corale, è Jefferson a siglare il 2-2.

Nella ripresa il Basilea tiene in mano il pallino del gioco, il Lugano prova a farsi vedere in contropiede. Al 45’ è stato Kecskes a portare in vantaggio i bianconeri. Al 67’ arriva il pareggio dei renani: Ademi di testa anticipa Daprelà e batte Baumann (3-3). Ma i bianconeri non mollano, anzi. E al 79’ lo scatenato Lungoyi lascia sul posto van der Werff e tutto solo va a segnare la rete del nuovo vantaggio del Lugano (3-4). Purtroppo per il Lugano però non è finita: in pieno recupero Cabral, di testa, trova il gol del definitivo pareggio (4-4).