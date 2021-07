A Cornaredo è arrivato il giorno di Demba Ba. Sì, il bomber ex Istanbul Besaksehir e Chelsea si è infine presentato al pubblico. Spiegando, innanzitutto, perché un giocatore della sua caratura ha deciso di abbracciare il Football Club Lugano. Per la realtà bianconera, un colpaccio assurdo. «È vero, avevo altre offerte sul tavolo» ha ammesso l’attaccante senegalese, 36 anni lo scorso maggio. E poi? «Due mesi e mezzo fa ho incontrato Leonid Novoselskiy. Abbiamo discusso di calcio. E ho apprezzato la sua visione sportiva. Con il passare delle settimane le cose si sono fatte più serie, mi è stato presentato un bel progetto, e al contempo ho avvertito tanta fiducia. Se sono qui, insomma, è grazie al sostegno di Leo e, in seconda battuta, del presidente Angelo Renzetti». Demba Ba, va da sé, ha discusso anche con il nuovo allenatore Abel Braga: «Prima di firmare, sì. Mi ha parlato del suo stile offensivo, della sua idea di gioco. Convincendomi, a sua volta, a scegliere Lugano». Ma cosa conosce il neobianconero della Super League? «Ogni campionato rispecchia la cultura del proprio Paese. Confrontandomi anche con Gaël Clichy (giocatore del Servette, ndr), mi sono fatto un’idea più chiara. In Svizzera ci sono talento e grande intensità». Comunque niente a che vedere con la Premier League o la Champions League, palcoscenici sui quali Demba Ba è stato primattore in passato. «Ma la vita è come un grande apprendistato. E a Lugano arrivo con grande umiltà. Desideroso d’imparare e contribuire al successo del club con i gol, ma altresì attraverso il mio comportamento in campo e in spogliatoio».