Nei primi 15 minuti meglio comunque il Servette. I granata sono i primi ad andare vicini al vantaggio con un tiro di Imeri sventato in angolo da Baumann. Male, nella circostanza, Guerrero, sorpreso alle spalle da Stevanovic. Superato senza danni un blackout di Lavanchy - intervento goffo in area con tocco di mano ed entrata da arancione su Stevanovic - il Lugano accende la luce. E lo fa grazie a una bella azione corale, che al 18’ nasce dall’impostazione pulita di Kecskés, prosegue con la corsa di Lavanchy e si conclude con la triangolazione perfetta tra Bottani, Sabbatini e Abubakar. Il numero 10 taglia fuori l’intera difesa ospite con un destro delicato e il capitano, inseritosi alla perfezione, confeziona per la rete a porta vuota di «Abu». Uno a zero e il pieno di fiducia. Non a caso un paio di minuti più tardi è ancora l’attaccante ex Kriens a sfiorare il 2-0, dopo la palla recuperata e gestita alla perfezione dal duo Bottani-Guerrero. Il tiro di Abubakar, sporcato, esalta però i riflessi di Frick. Tutto bene dunque? Non esattamente, perché tra il 23’ e il 27’ il Servette va vicinissimo al pareggio. Dapprima Baumann si supera sulla linea di porta, fermando la pericolosa incornata di Sasso. Poi è Mendy a graziare i bianconeri e lo stesso Baumann, che esce male sugli sviluppi di una palla ferma. Archiviato un altro brivido - palla persa da Kecskés e tiro alto di Imeri -, la squadra di Jacobacci si esalta sempre con Abubakar al 40’: il numero 17 si beve due avversari sulla destra e serve bene l’accorrente Sabbatini, fiacco tuttavia al momento di concludere.