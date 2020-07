Lugano, missione compiuta

I bianconeri partono bene: al 5’ Sabbatini va giù in area di rigore ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione tra i fischi del pubblico. All’11 ci prova Guidotti dalla lunga distanza, ma il suo tiro è alto sopra la traversa. Lo Zurigo mette il naso alla finestra al 18’: Kramer approfitta di un errore di Custodio, Maric salva in corner. La squadra di Magnin prova a guadagnare metri, ma al 24’ è Sabbatini a rendersi pericoloso: il suo tiro incrociato però finisce a lato. Il Lugano passa meritatamente in vantaggio al 36’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lovric la palla arriva a Custodio, che da una ventina di metri trova l’incrocio dei pali. Un vero e proprio eurogol.