Maurizio Jacobacci è sornione, ma gli occhi tradiscono grande determinazione. D’altronde, domani sera a Cornaredo, è atteso nientemeno che il Basilea. La squadra più chiacchierata del momento in Super League, sferzata dalle turbolenze interne alla società, ma al tempo stesso capace di rimanere a galla sul piano sportivo, come dimostrano il netto successo ottenuto nell’ultimo turno contro il redivivo Lucerna e l’attuale terzo posto in classifica. Un avversario intrigante, dunque, per la truppa di «Jaco», corroborata dalla bella vittoria di domenica scorsa a Vaduz e ora a caccia di ulteriori conferme: «I tre punti ottenuti nel Principato e soprattutto il modo in cui li abbiamo conquistati, hanno dato una grande carica a tutto il gruppo - analizza il tecnico bianconero -. Abbiamo fornito una bella...