Lo hanno definito il «D-Day» del calcio svizzero. La sensazione però è che la battaglia tra Swiss Football League e parte dei suoi membri durerà ancora a lungo. L’inizio delle operazioni è previsto alle 10.30, quando allo Stade de Suisse di Berna scatterà l’assemblea straordinaria convocata per sciogliere la matassa della stagione 2019-20 (vedi anche l’articolo sotto). Si riprenderà? Lega e - sembrerebbe - maggioranza dei club puntano al ritorno in campo. «E onestamente io continuo a non capire il perché» afferma, quasi sconsolato, il presidente del Lugano Angelo Renzetti. «Di fronte a scompensi e danni così evidenti per le società e per l’integrità del campionato stesso, trovo davvero scandalose le logiche che stanno favorendo la conclusione del torneo. Alcuni inciuci, in particolare nell’ambito...