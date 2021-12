Il Lugano vola. Sogna, anche. A due giornate dal termine del girone d’andata, la squadra di Mattia Croci-Torti ha già fatto ampiamente registrare la miglior prima parte di stagione dal ritorno in Super League. Il bottino è di quelli notevoli: 29 punti in 16 partite, ad un soffio dalla barriera dei 30. Un ulteriore passo avanti rispetto ai 24 raccolti lo scorso anno sotto la guida di Maurizio Jacobacci, precedente record in casa bianconera al giro di boa stagionale. Il tutto, come detto, con ancora due incontri a disposizione per abbellire ulteriormente un risultato di fatto già storico. Per dire: se tutto dovesse andare per il verso giusto da qui a Natale - leggasi altri 6 punti nel carniere -, Sabbatini e compagni potrebbero rigenerarsi durante la pausa invernale consci di aver eguagliato...