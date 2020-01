Niente da fare per il Lugano. A San Pedro del Pinatar, in Spagna, i bianconeri di Maurizio Jacobacci hanno rimediato un secco 3-0 in amichevole contro i belgi dell’Anversa. Una sconfitta logica, considerando che la squadra ticinese in mattinata aveva svolto una seduta di allenamento e, più in generale, tenendo presenti i carichi di lavoro. L’Anversa, in ogni caso, è passato grazie alle reti di Rafaelov, Mirallas e Zinho Gano. Da segnalare che il Lugano ha testato il centrocampista della Juventus Under 23 Selasi e l’attaccante del Monaco Gouano.