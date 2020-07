In avvio di primo tempo il Lugano ci ha capito poco o nulla. Complice una certa leggerezza in retrovia, nei dieci minuti iniziali il Basilea ha messo le tende nella metà campo bianconera. Fortunatamente né Cabral (con un tiro centrale al 6’) né Petretta (allungatosi il pallone sul più bello all’8’) hanno colto l’attimo. Il tutto sotto gli occhi di un Jacobacci tra l’arrabbiato e il sorpreso. Dopo un paio di rimbrotti meritati, Sabbatini e compagni hanno quindi preso coraggio. E, banalmente, hanno provato a giocare a calcio, senza timori reverenziali per il Basilea. Il risultato? L’inerzia del match, pian pianino, è cambiata. Già al 12’ Covilo, solissimo in area, ha incornato così così un corner che chiedeva di essere tramutato in gol. Nemmeno un minuto dopo è dunque stato Lovric a liberarsi bene dell’uomo sui 30 metri e a spedire di poco fuori. Complici anche dei ritmi piuttosto bassi, i padroni di casa hanno contenuto senza particolari patemi le manovre (soprattutto lanci per le punte Ademi e Cabrali) dei renani. Di più: non hanno smesso di proporsi in avanti nei frangenti più opportuni. Al 30’ una bella combinazione tra Janga e Bottani ha portato Lovric al cross pericoloso, sventato però in angolo. Lo spilungone di Curaçao ha invece fatto tutto da solo al 32’, lasciando sul posto Alderete e scagliando un missile verso Omlin, comunque attento. Titolarizzato da Jacobacci e sin lì autore di una prova generosa, Bottani è da parte sua uscito malconcio dal campo dopo un contrasto poco prima della pausa.