Lugano, si allunga la quarantena di Sabbatini

Buone notizie, anche se solo in parte, in casa Lugano. Oggi scadevano i termini della quarantena light ordinata dal medico cantonale per alcuni giocatori bianconeri. La società al proposito ha confermato che Noam Baumann e Jens Odgaard potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Diverso il discorso per capitan Jonathan Sabbatini, il cui confinamento verrà prolungato dopo la positività di un membro del suo nucleo famigliare. A differenza di Baumann e Odgaard, l’uruguaiano dovrà quindi saltare la trasferta di Losanna in agenda sabato. Potrebbe invece essere della partita Marcis Oss: il lettone, dopo l’esito negativo del tampone, può riprendere ad allenarsi in bolla.