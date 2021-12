Sarà una partita importante, quella di domenica tra Lugano e Sion. Importante quanto i punti in palio, certo. A maggior ragione dopo il tonfo infrasettimanale - concepibile anche se oramai inabituale - dei bianconeri a Berna. La gara di Cornaredo, tuttavia, sarà speciale anche per un altro motivo. Sì, perché a dirigere la gara sarà una donna: Esther Staubli. La 42.enne è al secondo gettone in Super League, dopo Lucerna-GC del sesto turno. Oltre cento, invece, gli incontri diretti nella lega cadetta. Non è comunque la prima volta che una presenza femminile fischia i match bianconeri nel massimo campionato svizzero. Prima della Staubli, a cavallo degli anni Duemila, ci aveva pensato la mitica Nicole Petignat.