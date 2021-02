A differenza della sfida contro il Vaduz, sette giorni fa, i bianconeri sono comunque partiti bene. E dopo solo un giro di lancetta ha sfiorato il vantaggio: classica sgroppata di Lavanchy sulla destra, cross arretrato e piattone in corsa di Sabbatini, bloccato però di piede da Müller. Passato lo spavento, il Lucerna ha preso in mano il pallino del gioco. Ha spinto, anche, obbligando gli ospiti a rincorrere. Ma pure a correre qualche rischio. In due occasioni, tra il 10’ e il 20’, Baumann è comunque stato reattivo su Frydek e Ndiaye. Un po’ contro l’andamento della partita, al 24’ il Lugano ha dunque gettato le basi per l’1-0: palla intelligente in profondità di Guerrero, fuga di Abubakar in posizione sospetta e fallo da ultimo uomo di Burch nei sedici metri. L’arbitro Fedayi San non ha avuto dubbi e decretato il rigore per i bianconeri. Rigore trasformato con freddezza da Custodio. Eccetto un tiro a giro di Schaub e la pulizia ripetuta delle righe di fondo, laterali e di metà campo, il primo tempo non ha poi vissuto altri sussulti.