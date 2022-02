Lugano spento, vince il San Gallo

La vita, il Lugano, se l’è complicata in un primo tempo. Interpretato male, molto male. Sì, raramente in stagione i bianconeri avevano faticato tanto sul piano della manovra. Due le cause: il pressing asfissiante del San Gallo, ma soprattutto l’imprecisione di diversi uomini di Mattia Croci-Torti. Su tutti Sandi Lovric, non a causa sostituito alla pausa con Aliseda, quando i padroni di casa erano però già sotto nel punteggio. A sbloccare il risultato, dopo appena sei minuti, era infatti stato Duah, tanto imbeccato alla perfezione da Guillemenot quanto dimenticato dalla retroguardia ticinese. Rüegg, in particolare, non ci ha fatto una bella figura. Costretti a rincorrere e piuttosto nervosi, i bianconeri hanno offerto davvero poco sopra la metà campo. Ci ha provato due volte Maren Haile-Selassie (attento Zigi) e Celar, la cui traversa è tuttavia stata vanificata da una posizione irregolare.

Complice un San Gallo narciso, la ripresa è stata di chiara marca luganese. Anche perché al 58’ Quintillà si è fatto cacciare dal campo per un’entrataccia ai danni di Bottani. Per il frastornato Horisberger un intervento da giallo, fortunatamente corretto dal VAR. In superiorità numerica per oltre mezz’ora, il Lugano ha spinto, più con la forza della disperazione che con le idee. Poche, pochissime le occasioni dalle parti di Zigi. Un tiro di Sabbatini fuori di poco (quando tra l’altro si era ancora undici contro undici) e tanta confusione attorno ai sedici metri, con il subentrato Muci in modalità “trax” e Celar puntualmente rimbalzato da Stergiou e Stillhart. Nei recuperi è quindi successo di tutto. Dapprima con Hajrizi in modalità prima punta, sgambettato in piena area: né Horisberger né il VAR hanno dato cenni di vita, mentre il sinistro successivo di Bottani è stato bloccato dal piedone di Zigi. Un minuto più tardi, sul fronte opposto, un’uscita disperata di Saipi si è invece tradotta nella massima punizione per il San Gallo. E dal dischetto Görtler non ha fallito.