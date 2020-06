Il Lugano non potrà contare su Linus Obexer per la parte finale della stagione 2019-20. Come rende noto la SFL il terzino bianconero si è fratturato un metatarso in allenamento e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Per ovviare all’assenza di Obexer la società sarebbe già corsa ai ripari, ingaggiando l’ex laterale del Grasshopper Daniel Pavlovic. Il 32.enne è senza squadra dall’estate scorsa, quando era giunto a conclusione il suo contratto con il Perugia.