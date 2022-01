Avrebbe meritato il pareggio, il Lugano. Considerata la storia della partita. Ma, soprattutto, le premesse che hanno accompagnato il ritorno in campo dei bianconeri. Al Wankdorf, invece, è finita uno a zero per lo Young Boys. Premiato oltremodo dopo una prestazione tutto fuorché brillante. I gialloneri hanno sfruttato forse l’unico errore clamoroso commesso dalla squadra di Mattia Croci-Torti. Un errore per certi versi imperdonabile, poiché maturato in un frangente del match che avrebbe richiesto tutt’altra attenzione. E prudenza. Il gol decisivo firmato dal rientrante Fassnacht è infatti caduto a una ventina di minuti dal triplice fischio finale, con il Lugano fatalmente sbilanciato in avanti. Le scelte sbagliate di Daprelà e Hajrizi hanno fatto il resto, spianando la strada ai campioni svizzeri....