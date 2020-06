Stesso canovaccio nella ripresa: Servette all’arrembaggio e Lugano costretto a pungere in contropiede. Un esercizio gradito agli ospiti, va detto. I quali, fra l’altro, hanno recriminato per un fallo di mani in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dalla tribuna, il fallo è parso nettissimo ma il VAR non è intervenuto. Il Servette, dicevamo, ha premuto senza sosta. E al 61’ è stato premiato, sfruttando un’autorete di Yao (piuttosto goffo nella circostanza). Sull’onda dell’entusiasmo i granata hanno insistito e insistito ancora, complice un Lugano alle corde sia fisicamente sia mentalmente. E siccome al peggio non c’è mai fine, al 68’ l’arbitro Schnyder ha sventolato (giustamente) il secondo cartellino giallo a Sabbatini. Il capitano, proprio lui. Bianconeri in dieci, per la gioia dei pochissimi tifosi ginevrini presenti sugli spalti.