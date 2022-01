Ultima galoppata prima della ripresa ufficiale della stagione per il Lugano, che fra una settimana dovrà vedersela con lo Young Boys a Berna. Senza diversi titolari, fra cui Celar e Haile-Selassie fermatisi all’ultimo, i bianconeri hanno superato per 1-0 il Chiasso al Comunale. La squadra di Mattia Croci-Torti ha condotto le danze dal primo all’ultimo minuto, trovando tuttavia una sola volta la via del gol: a bucare la rete del portiere rossoblù è stato Durrer su assist di Bottani.