Tanti auguri, caro Lugano. Per il tuo sesto campionato nel calcio che conta e, più concretamente, per la stagione 2020-21 di Super League. A Cornaredo arriva il Lucerna del grande ex Fabio Celestini. E sulle tribune, si spera per l’ultima volta, saranno ammessi solo 1.000 tifosi. Il debutto cade dopo il complicato passaggio del turno in Coppa Svizzera, a Sciaffusa. Poco male, perché alla vigilia mister Maurizio Jacobacci ha incassato la fiducia totale del presidentissimo Angelo Renzetti. Sì, nonostante le mille difficoltà dettate dalla pandemia entrambi sono pronti per un altro giro di giostra. E allora, per la sfida contro i lucernesi il tecnico schiera, se vogliamo, la sua top 11. Una sorta di formazione tipo, orfana unicamente del portiere titolare (ma sempre sul mercato) Noam Baumann. A sostituirlo, non è più una sorpresa, è Osigwe, che davanti agli occhi si troverà un rodato 3-5-2. A dirigere la difesa torna sua maestà Mijat Maric, affiancato dai fedeli Daprelà e Kecskès. Sugli esterni spazio invece a Lavanchy e a Guerrero. Nel cuore del campo orbiteranno invece capitan Sabbatini, Custodio e forse l’uomo più in forma del momento: Sandi Lovric. In attacco, a oltre due mesi mezzo dall’infortunio al ginocchio, si rivede con una maglia da titolare il figlio della città: Mattia Bottani. E con lui ci saranno la classe e l’esperienza di Gerndt. Da notare che Marcis Oss, ultimo arrivato a Lugano, è già a disposizione in panchina. I bianconeri non perdono tra le mura amiche dalla bellezza di 11 partite; discorso simile in Super League con la squadra di Jacobacci imbattuta da nove incontri a questa parte.