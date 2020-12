Il Lugano tenta l’operazione allungo, lo Zurigo cerca il sorpasso. Cornaredo, baciato dal sole, è pronto a una nuova, appassionante sfida di Super League. Si giocherà a porte chiuse, ma i bianconeri oramai hanno imparato a esaltarsi anche in condizioni asettiche. In casa la squadra di Maurizio Jacobacci non perde da tredici mesi e in questo campionato risulta ancora imbattuta. La positività al coronavirus di quattro giocatori e la conseguente quarantena soft imposta al resto della rosa ha complicato la preparazione del match, possibile solo grazie all’effetto bolla concesso dal medico cantonale. All’appello mancheranno infatti Gerndt (comunque squalificato), Daprelà, Macek e Covilo. L’avversario di giornata inoltre è piuttosto in palla e cercherà di vendicare il pareggio di fine settembre, quando Stefano Guidotti aveva gelato il Letzigrund a un amen dal triplice fischio finale. Proprio il centrocampista ticinese figura tra le novità della formazione schierata da «Jaco». Sarà lui ad affiancare Custodio e Lovric sulla mediana. Dietro invece spazio a Mickaël Facchinetti, alla prima da titolare dopo aver racimolato solo finali di gara. L’ex Sion completerà il pacchetto difensivo con capitan Maric e Kecskés. Sul fronte offensivo, infine, toccherà all’inedita coppia Odgaard-Lungoyi scardinare la difesa zurighese, decisamente meglio registrata dall’arrivo di Massimo Rizzo sulla panchina. In palio, dicevamo, vi sono tre punti che potrebbero da un lato consolidare l’avanguardia bianconera e dall’altro permettere allo Zurigo di salire a quota 17, scavalcando proprio i ticinesi.