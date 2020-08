Angelo Renzetti sorride. E pure di gusto. Significa molto, moltissimo. Soprattutto di questi tempi. Sorride perché il Lugano è salvo. Un’altra volta, la quinta consecutiva. Hai detto poco. Ma il presidente sorride anche perché, pur non ammettendolo chiaramente, alla ripresa del campionato potrebbe esserci ancora lui, il condottiero di una vita intera. Il patron, volendo usare un’espressione gergale. Certo, il momento è delicato. E il futuro incerto. Per colpa, manco a dirlo, della pandemia e delle sofferenze di sempre. Eppure, a prevalere in vista della stagione che verrà sono la voglia e il senso di responsabilità.

«Si sono accumulati debiti»

«È un po’ difficile» spiega non a caso lo stesso Renzetti, con il volto che all’improvviso si fa più serio. L’eventuale cessione del club, insomma, potrebbe...