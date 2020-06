Fiducia, ottimismo e, soprattutto, diversi rinnovi. Il Lugano annuncia di aver trovato un accordo fino al termine della stagione con Yao, Da Costa e Janga mentre lo staff tecnico rimarrà al suo posto (cambierà soltanto la conduzione della Under 21, dopo gli addii di Cocimano e Melillo). Già, il Lugano c’è e mostra il suo volto migliore in vista della prima partita ufficiale dopo il lockdown: domenica, a Ginevra, ci sarà il Servette. «Non credo ci sorprenderanno» afferma con forza Maurizio Jacobacci, l’allenatore. «Li conosciamo – aggiunge – anche se qualcosa rispetto al Servette di prima sarà diverso. Ho studiato tanto le amichevoli che i granata hanno disputato prima della ripresa quanto il 2-2 strappato in rimonta a Basilea. Noi dovremo mostrarci uniti e solidali, essere squadra. Ripartiamo con la consapevolezza di essere la terza miglior difesa del campionato. Con la rosa che abbiamo, beh, penso ci toglieremo diverse soddisfazioni in questa sorta di mini torneo. Penso allo stesso Janga, ma anche a Gerndt che ha recuperato completamente dai suoi problemi fisici o ancora a Sabbatini, il capitano, che praticamente non avevo mai avuto durante la mia gestione. Per tacere dì Rodriguez, tornato a completa disposizione. Sì, è un bel Lugano e penso ci divertiremo».