Lukaku e compagni multati per un party

Ora la partita è tra i carabinieri e l’Inter. I primi, intervenuti ieri sera in un albergo del centro di Milano, parlano di un party illegale organizzato per il compleanno di Romelo Lukaku, la società nerazzurra ridimensiona la gravità dell’episodio definendolo «una semplice cena dopo la partita con la Roma».

Tra gli invitati alla serata c’erano anche i calciatori Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young che, secondo quanto comunicato dalla società, non saranno puniti in alcun modo.

I militari sono intervenuti attorno alle 3 della notte scorsa all’albergo «The Square Milano Duomo» in via Albricci, in pieno centro, su segnalazione di una persona, pare una influencer che era assieme al gruppo. L’ipotesi è che abbia chiesto l’intervento dei carabinieri come mossa di marketing, in modo da figurare tra gli invitati e aumentare la sua popolarità.