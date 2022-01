Il Chelsea e Lukaku sono ai saluti per la terza volta e questa dovrebbe essere quella definitiva. L’attaccante belga non è stato nemmeno convocato per la partita di oggi con il Liverpool, finita 2-2, ed oggi pomeriggio potrebbe svelare il suo futuro dopo l’incontro con Thomas Tuchel. Anche se non si capisce cosa l’allenatore tedesco possa dirgli di diverso rispetto ai discorsi degli ultimi quattro mesi. Ma perché uno degli attaccanti più forti del mondo sta per lasciare uno dei club più ricchi del mondo, che lo scorso 12 agosto lo aveva strapagato all’Inter?

L’effetto ConteLa volontà del giocatore è molto semplice: Lukaku vuole raggiungere Antonio Conte al Tottenham e lo avrebbe fatto già in agosto se Conte dopo la clamorosa separazione dall’Inter appena portata allo scudetto non si fosse preso...