Come l’Italia venerdì contro la Turchia, anche il Belgio sabato sera non ha fallito la sua entrata in materia all’Euro 2020. I Diavoli si sono imposti 3-0 contro la Russia a San Pietroburgo.

Anche se non è sempre stato brillante nel proprio gioco, il Belgio non ha tremato un solo secondo contro una formazione russa troppo vulnerabile sul piano difensivo. Romelu Lukaku al 10’ e Thomas Meunier al 34’ hanno saputo approfittare delle debolezze degli avversari per mettere il risultato in cassaforte già prima della pausa. Lukaku ha poi chiuso il discorso all’88’ realizzando una doppietta dedicata, ovviamente, al suo compagno di squadra nell’Inter Christian Eriksen.