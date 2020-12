Kecskes 4,5 Ogni tanto Jacobacci gli urla di tutto e di più per richiamarlo all’ordine, ma in generale disputa una partita egregia.

Lavanchy 5 È un po’ come Cancellara: tutti pensano abbia un motorino nascosto chissà dove, in realtà le sue doti sono naturali.

Lovric 5,5 Il migliore in campo, per distacco. Dribbla, ispira, tenta la conclusione, di fatto non sbaglia nemmeno mezzo passaggio. Se non è un fenomeno, poco ci manca.