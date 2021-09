I primi quarantacinque minuti si aprono con un tiro a lato di poco di Haile-Selassie al 3’, che lascia subito intendere come lo Xamax non sia disposto a fare da sparring partner nella serata della Maladière. Infatti nel primo tempo, per lunghi tratti, sono i romandi a fare la partita. Dopo un paio di colpi di testa a lato di poco, i rossoneri si costruiscono la loro migliore occasione al 26’. Nuzzolo raccogliere un bel cross in area di rigore e conclude da due passi, ma Saipi – in campo al posto dell’ammalato Osigwe e dell’infortunato Baumann – è reattivo e para. Lo spavento ha il merito di risvegliare il Lugano di Croci-Torti dal suo torpore. Al 31’ Abubakar serve Celar – il sostituto scelto per sopperire all’assenza di Bottani -, che in area conclude addosso a Guivarch. Tre minuti più tardi i bianconeri propongono un’azione fotocopia, sempre sull’asse Abubakar-Celar, ma quest’ultimo – da una posizione ancora migliore – calcia nuovamente addosso all’estremo difensore neocastellano. È l’ultimo sussulto del primo tempo.