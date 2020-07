Ad ospitare il Chiasso nella sua ultima trasferta stagionale (stasera alle 20.30) è il Wil. Un match che al lato pratico non serve a nulla. Eppure la squadra partirà per il Canton San Gallo con l’obiettivo di giocare una buona partita. E, magari, anche di vincerla.

Nel sito www.ilmiochiasso.ch si ricorda che poco più di un anno fa partirono in molti verso il paesino sangallese. La speranza era quella di tornare a casa con la salvezza. La missione riuscì. E la gioia fu enorme, non solo per Simone Belometti, l’autore del gol vincente, quello del 2-1. Il ticinese, che ha lasciato lo Sciaffusa e che ora è in cerca di una nuova squadra, ricorda quel momento con grande emozione: «Quel gol, posso confessarlo, fece un gran bene a me, ma soprattutto alla squadra, che allora aveva davvero bisogno di...