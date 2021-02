Nove numeri a caratteri cubitali. 555.237.619. Parliamo di soldi. Euro, per la precisione. Corredati da un titolo incendiario: «Il contratto faraonico di Messi che ha rovinato il Barça». Boom! Sì, a fine gennaio il quotidiano spagnolo El Mundo ci è andato giù pesante. Spiattellando a tutto il mondo lo stipendio XXL del fuoriclasse argentino: 138,8 milioni lordi a stagione, pari a poco meno di 75 milioni netti, per il periodo 2017-2021. Eccole le cifre del calciatore più pagato al mondo. Pagato, tuttavia, da un club che a inizio anno ha visto i suoi debiti superare quota 1 miliardo di euro. Per tacere degli oltre 200 milioni di ricavi persi a causa della pandemia. Di qui lo scalpore e anche una certa indignazione per la retribuzione di Lionel Messi. Per molti, una sorta di comorbidità in un...