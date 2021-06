Raro, me non impossibile né imprevedibile. «Nonostante i ripetuti esami approfonditi, circa un terzo degli arresti cardiaci non è prevedibile». Per atleti giovani come Eriksen, le cause potrebbero trovarsi nelle malattie del muscolo cardiaco. «Tuttavia, anche facendo degli esami approfonditi – ribadisce il dottor Menafoglio – questi problemi a volte non possono essere diagnosticati».