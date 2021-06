La Città eterna ha accolto la Nazionale in modo discreto. Nella notte, quando dall’amaro pareggio contro il Galles erano trascorse solo poche ore. Uno striscione di benvenuto sia in tedesco sia in italiano, cordialità spicce e da contratto. Tra i rossocrociati, ad ogni modo, c’era poca voglia di parlare. Vuoi per l’esordio europeo riuscito a metà, vuoi per il lungo viaggio dall’Azerbaigian. Il ct Vladimir Petkovic, quantomeno, avrà avvertito un’atmosfera familiare. Lui, ex laziale, di nuovo «a casa». Granit Xhaka, da parte sua, ha forse iniziato a guardarsi in giro. Alla ricerca di qualche bandiera giallorossa. La giornata di ieri, poi, è servita per riordinare le idee e ritemprare il fisico. Sui tempi di recupero, in condizioni particolari come quelle con le quali è confrontata la squadra, si è espresso e ha rassicurato Markus Tschopp, responsabile dei fisioterapisti. Il tutto dando il giusto peso alla connotazione itinerante del torneo.

«Dovevamo cercare il 2-0»

I punti fermi, dopo la prima partita del girone A, sono invece altri. E raccontano di una vittoria gettata alle ortiche dopo aver dimostrato di essere la squadra più forte in campo. Con tanti saluti all’Italia, già capolista in solitaria. «Se confrontato con quello degli Azzurri, il livello delle due squadre che si sono affrontate a Baku è apparso inferiore» ha sentenziato al proposito la «Gazzetta dello Sport». Una mezza verità, dal momento che i rossocrociati erano riusciti ad apparecchiare il match bene quanto gli italiani la sera prima. Gli uni con un calcio d’angolo, gli altri grazie a una goffa autorete. «In seguito avremmo dovuto cercare in modo convinto il raddoppio, ma purtroppo abbiamo peccato di passività e il Galles ci ha puniti» ha sottolineato Breel Embolo, migliore in campo per distacco. La cornice di nitide occasioni sprecate ha fatto il resto, mentre i Dragoni approfittavano della porta lasciata fatalmente socchiusa dagli elvetici. «Sì, è vero, siamo stati un po’ passivi» ha confermato l’allenatore. Per poi porre l’accento sui meriti altrui: «Sotto di un gol, il Galles non aveva più nulla da perdere. Ha rischiato, facendo altresì emergere delle qualità importanti».

«Vlado», al contrario, aveva preferito giocare la carta della prudenza. Inserendo Zakaria per Shaqiri. «Non si è trattato di una sostituzione dovuta a ragioni tecniche. Xherdan, a mio avviso, ha disputato una buona gara. Devo però poter contare su di lui anche nel prossimo incontro. Inoltre, l’obiettivo era quello di dare più equilibrio al centrocampo» ha spiegato il ct. L’effetto, purtroppo per la Nazionale, è stato avverso. «Nulla comunque è perduto. Abbiamo sprecato una prima occasione, okay: i conti però si faranno dopo aver affrontato Italia e Turchia».

Adattarsi o restare se stessi?

Da uno stadio olimpico all’altro, vien da chiedersi se la Svizzera resterà se stessa o se sarà costretta ad adattarsi a una selezione che non perde da 28 partite. Petkovic al proposito è stato chiaro: «Naturalmente valuterò le caratteristiche dell’Italia, che è diversa dal Galles. Ma non intendiamo allontanarci dal nostro stile solo perché sfidiamo la favorita del gruppo. Scenderemo in campo senza paura, cercando di non concedere spazi agli Azzurri». Parole, queste, che il tecnico ha voluto arricchire con un’altra, interessante riflessione. «Non mi sorprenderebbe assistere a un’evoluzione positiva del gioco. E alla riuscita di tutta una serie di movimenti che la rognosità del Galles ha al contrario complicato».

La sensazione, in ogni caso, è che la formazione non verrà modificata. Mentre Roberto Mancini, oltre a promuovere Di Lorenzo per l’acciaccato Florenzi potrebbe ritrovare la stella Marco Verratti in mediana. Una brutta notizia. Ma forse solo all’apparenza. Da alcuni rossocrociati ci si attende infatti una reazione. Un sussulto d’orgoglio, anche. E in questo senso la partitissima con l’Italia - e i faccia a faccia che ne discendono - potrebbe rivelarsi un detonatore di rara potenza. È già successo in passato e non è escluso che accada di nuovo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata