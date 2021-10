La FIFA e Zurigo. Un tutt’uno. Come quello, più ampio, che interessa la Svizzera e oltre cinquanta organizzazioni sportive internazionali. Un rapporto di osmosi che i più danno oramai per scontato. Sicuri che entrambe le parti ne traggano - e ne trarranno - indiscutibili vantaggi: economici, d’immagine, ma anche sul piano giuridico, logistico e fiscale. Eppure no, in un contesto sempre più globalizzato e interconnesso, sarebbe saggio mantenere un atteggiamento critico. E, di riflesso, accettare che determinati punti fermi possano vacillare. Certo, anche per quanto concerne la presenza quasi secolare della FIFA nel nostro Paese. Oddio, che la federazione presieduta da Gianni Infantino abbia valutato di delocalizzare alcune attività non è una novità. Non solo: è già successo. Quest’estate è stata...