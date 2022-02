L’abolizione delle restrizioni in Svizzera costituisce una boccata d’ossigeno anche per i club di Super League. Il girone di ritorno è ancora tutto da vivere. E l’ipotesi - oramai tutto fuorché remota - che lo Zurigo possa interrompere l’egemonia targata YB e Basilea rende il campionato decisamente più affascinante. Sì, l’entusiasmo non manca. Come testimoniano pure le splendide coreografie del weekend, con tanto di fuochi d’artificio, dei tifosi del San Gallo (a Cornaredo) e di quelli renani al St. Jakob. O ancora i circa 10.000 spettatori che - il 20 di febbraio - hanno invaso il Tourbillon, per la sfida che opponeva il Sion alla capolista. Tutto molto bello, insomma. Perlomeno all’apparenza. La realtà è che ai piani alti del calcio elvetico si sta lavorando per provare a svecchiare il prodotto....