L’8 dicembre scorso la Swiss Football League prendeva una decisione abbastanza forte. «A causa della preoccupante evoluzione epidemiologica, i tifosi ospiti non saranno autorizzati in occasione delle ultime partite prima della pausa invernale». Di qui, la chiusura dei settori riservati ai sostenitori avversari. Bene. O forse no? Quanto accaduto domenica pomeriggio a Ginevra, in effetti, ha fatto storcere il naso a molti. E, più in generale, ha sorpreso in negativo proprio per la contraddizione con le regole decise solo qualche giorno prima. Breve riassunto: i tifosi renani si sono comunque recati in massa allo Stade de Genève per la sfida contro il Servette. E, banalmente, invece che sistemarsi nello spicchio dell’impianto a loro dedicato (e sbarrato), hanno acquistato singolarmente dei biglietti in tribuna. Tribuna, poi, occupata con cori, bandiere, fumogeni e mascherine sotto il mento. Com’è stato possibile dunque, aggirare così facilmente i piani della SFL? Da noi contattato, il portavoce Philippe Guggisberg tiene a fare alcune precisazioni: «Il rafforzamento del concetto di protezione è finalizzato al contenimento della pandemia. E ciò dal momento che i sostenitori che intraprendono le trasferte viaggiano sovente in gruppo e in treni speciali. Questo comportamento non si giustifica più nel quadro epidemiologico attuale. Ebbene, la chiusura dei settori ospiti ha permesso di evitarlo». Solo in parte, ci permettiamo di aggiungere, considerato appunto quanto accaduto a Ginevra. «Ma l’organizzazione, il giorno del match, non è di responsabilità della SFL, ma del club ospitante» puntualizza ancora Guggisberg. Per poi ribadire: «L’obiettivo principale mirava a ridurre il più possibile lo spostamento in massa dei tifosi avversari. Un obiettivo a nostro avviso raggiunto». Insomma, in vista dell’ultimo turno - in agenda il prossimo weekend - non sono previsti aggiustamenti alla strategia elaborata dal comitato della lega. Spetta alle società, semmai, agire d’anticipo. «Lo Young Boys - indica ad esempio Guggisberg - ha reagito impedendo la vendita di tutti i biglietti individuali per il recupero di mercoledì contro il Basilea. In questo modo, solo i tifosi in possesso di un abbonamento stagionale potranno assistere alla partita. Il club di casa, tra l’altro, è competente in tutti gli altri rami inerenti all’organizzazione della gara, in accordo con le autorità».