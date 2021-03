«Un marchio per una società è come la reputazione di una persona. Puoi guadagnare reputazione, cercando di fare bene le cose difficili». Parola di Jeff Bezos, padre dell’azienda forse più conosciuta al mondo. La tentazione, insomma, è di credergli. E l’Inter non è da meno. Il club nerazzurro ieri ha compiuto 113 anni. Auguri in ritardo. I regali più importanti però non sono ancora stati scartati. Lo scudetto, certo, finalmente a portata di mano. E se possibile una nuova proprietà, finanziariamente solida, con o senza Suning. Ma è tra un mesetto circa - nella settimana di Inter-Cagliari - che la società vivrà una vera e propria rivoluzione. Sarà infatti presentato ufficialmente il progetto di nuova identità e il restyling del logo: addio FC Internazionale, spazio a Inter Milano. Un marchio rinnovato...